Marcelo Ríos publicó una curiosa disculpa tras insultar a Simón Boric en sus redes sociales

El ex tenista nacional número uno del mundo en la ATP en 1998, Marcelo “Chino” Ríos, publicó una curiosa reflexión por el plebiscito de salida de este domingo, luego de ser criticado por sus fuertes comentario sobre el ataque que sufrió el hermano del Presidente Gabriel Boric.

Marcelo Ríos.

Recordemos que el "Chino" lanzó un ácido comentario sobre lo que ocurrió al exterior de la Universidad de Chile. “La foto como las hueas, pero más cómo las hueas este merluzo HDP pegándole a un menor de edad (...) No podía ser menos que hermano del otro merluzo, y pelean a la no violencia los cara de raja. Con esto ojalá nos demos cuenta que no hay otra opción que el RECHAZO, gobierno de mierda”, dijo el ídolo.

Sin embargo, la mañana de este domingo y en medio de las votaciones para el plebiscito constitucional, el extenista compartió una reflexión sobre lo que ha ocurrido en los últimos días y sobre lo que pasará a futuro.

“Mis fotos son malas pero no es lo importante, estamos a horas de saber cuál será el futuro de nuestro hermoso país, han sido días de recibir muchas críticas, amenazas y descalificaciones”, empezó su declaración en redes sociales.

En esa misma línea, agregó que “yo sé que uno se las busca pero lo digo ahora que las cartas ya están tiradas, que mis declaraciones y malos tratos fueron tratando de demostrar mi opinión a esta votación que se viene”.

“Pido perdón a la gente atacada y me doy cuenta que fue una batalla de tirar y recibir muy desgastadora. En fin, sólo queda pedir que lo que pase hoy nos una cómo país y volvamos a ser el Chile seguro, sin delincuencia, bonito y volvamos a sentirnos orgullosos de ser CHILENOS”, cerró el Chino. Finalmente, el exnúmero uno del mundo concluyó su reflexión con un “viva Chile mierda”.