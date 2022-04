Marcelo Ríos "destrozó" a Mauricio Israel en sus redes sociales

"El hueón bueno pa' cagarse a la gente", fue parte de lo que lanzó el ex número 1 del mundo en contra del comunicador deportivo nacional.

El ex tenista número uno del mundo, Marcelo "Chino" Ríos, utilizó sus redes sociales para referirse a la nueva polémica que enfrentar el comunicador nacional Mauricio Israel, quien fue acusado por su ex mujer de dejarla con deudas en Colombia.

“Las deudas que él saldó y por las que a él le preguntan, y como él me lo dijo, son las deudas de Chile. Y él responde al pie de la letra, según dice, que en Chile no le debe a nadie”, indicó Debbie Valle a Glamorama.

"Acá en Colombia, a mí en lo personal, me dejó con deudas económicas. No emocionales. Deudas que aún están pendientes que él me responda”, aseguró.

Ante esto, el Chino en su particular estilo cargó duramente contra el conductor de Círculo Central de TV+-

“Puta el hueón bueno pa' cagarse a la gente, y con la misma cara de hueón Te pasaste“, señaló.