Marcelo Ríos calificó de "imbécil" a Juan Cristóbal Guarello por insultar a los ídolos de Chile

El extenista nacional y número uno del mundo, Marcelo Ríos, nuevamente aprovechó de repasar al periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, en plena entrevista de cara a su partido de exhibición con Álex Corretja en el Monticello.

La polémica se dio cuando el "Chino" hablaba con ESPN. Durante la charla, el ex número uno del mundo habló sobre el logro más importante que consiguió en su carrera, cuando en 1998 se convirtió en el mejor del planeta en el ranking ATP. Ante eso, fue consultado sobre el trato que reciben los ídolos en Chile.

De hecho, fue en ese momento donde el Chino recordó un comentario donde Guarello apuntó contra Claudio Bravo, específicamente, cuando se perdió un partido de las clasificatorias por acumulación de tarjetas amarillas. Por lo mismo, el capitán aprovechó la instancia para viajar a conocer a su hija Emma.

Sin embargo, esa situación no le pareció al rostro de Canal 13. “Ustedes viajan en primera clase, les dan absolutamente todo”, indicó el comunicador en esa oportunidad.

“La gente no valora a los ídolos. Te doy el ejemplo de Claudio Bravo. Hay un imbécil que habla en la tele y que dice: ‘¿Cómo Bravo está cansado si viaja en primera clase?’ Si viaja en primera clase es porque se lo ganó”, dijo el ex número 1 del mundo. “Hay gente mal intencionada. Bravo es Bravo. Tienes que respetarlo aunque no te guste”, cerró.