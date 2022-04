Marcelo Ríos aseguró que intentará regresar al circuito profesional a los 46 años

El ex tenista número uno del mundo, Marcelo “Chino” Ríos, conversó en una entretenida entrevista con el diario La Tercera, donde fiel a su estilo, habló del tenis actual, las raquetas nacionales, sus problemas de salud y la última locura que planea materializar este año.

El "Chino" reveló que se tuvo que operar y estuvo “bien” por un tiempo, “pero ya no tengo el cartílago y me está tocando hueso con hueso en la cadera”.

De hecho, aquel malestar lo obligó a cancelar el partido de exhibición que tenía agendado con el australiano Nick Kyrgios (77°) para el pasado 30 de septiembre.

Sin embargo, ahora tiene planeado un duelo con el español Álex Corretja para el 1 de julio, que será en el Gran Arena Monticello. Frente a su molestia física, “encontré la solución y caché que aguanto y puedo entrenar un mes tranquilo y jugar”.

Así que, para andar bien, “el primer mes me lo estoy tomando relajado y ya al otro mes voy a estar con todo”. Sin embargo, lanzó de pronto, eso no era todo: “Además, estoy pensando en algo que puede ser una locura...”.

“Es una locura que yo controlo y lo he conversado con mi señora”, partió diciendo.

“Y lo quiero hacer por mí, una satisfacción personal mía: quiero volver a tratar de ser el más viejo en ganar un torneo profesional”, reveló. “La vez anterior me ofrecieron wild cards (tarjeta de invitación) en Kitzbühel y Umag, pero no es lo que quiero y tengo que ser realista”, planteo respecto a ambos torneos ATP 250.

Así que “quiero tratar de ganar un challenger, el más chico que sea, o un Futuro”, vislumbró a sus 46 años. “Tampoco me voy a ir a meter a jugar al Congo o a Egipto...”.

Ante la consulta de si “el físico le dará”, el exnúmero 1 contestó que “todo depende de cómo reaccione mi cuerpo”, pero la cuestión es que “quiero hacerlo y el punto de partida va a ser la exhibición con Corretja”.

“Quiero demostrarme a mí mismo que soy capaz de hacerlo”, confesó. “A lo mejor no lo logro, pero cuando juego me siento bien”. Y dejó en claro que “no quiero volver al tour, sino que ganar un torneo profesional, aunque sea el más penca. Ojalá fuera en Estados Unidos y en cemento, pero también me ofrecieron la vez anterior jugar en Argentina”.

Para conseguirlo, “pienso entrenar con todo”, aseguró. “No quería contarlo, pero lo hago porque es entretenido y creo que puedo hacerlo”.

“Ojalá no me cague la cadera”, cerró en su particular estilo.