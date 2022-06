Marcelo Gallardo reveló su fuerte roce con Sebastián Beccacece en Argentina

“No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo”, señaló el técnico de River Plate en el duelo válido por el torneo argentino.

Un tenso momento se vivió el pasado fin de semana en el Estadio Florencio Varela de Argentina, luego que Sebastián Beccacece encaró en fuertes términos al estratega de River Plate, en el duelo válido por la liga argentina, que terminó sin goles.

Iban 39 minutos del segundo tiempo y el defensor ‘millonario’ Andrés Herrera estaba por realizar un saque lateral y Sebastián Beccacece se interpone y levanta los brazos, para tratar de impedir la ejecución. El ex DT de la U buscaba no reiniciar el juego para hacer un cambio. El punto es que Becca se excedió y el árbitro Facundo Tello lo terminó expulsando.

Ese hecho terminó siendo la chispa de un cruce caliente entre el DT con su colega Marcelo Gallardo, quien estaba incrédulo. Se leía en los labios que decía: “Qué le pasa, está loco este”. Eso se lo comentó al cuarto árbitro.

El estratega del Halcón de Varela se salió de sus casillas. “¿Qué te pasa? ¿Quién sos? ¿A quién te comiste, boludo?”, le gritó al entrenador de River, que cambió la cara y no pudo disimular su enfado.

En conferencia de prensa, Marcelo Gallardo intentó explicar el cruce. No entró en detalles, pero sí dejó en claro su molestia. “No me gustó la actitud que tuvo de meterse al campo y que no pudiéramos jugar un lateral. Solo se lo hice saber y después no pasó más nada”, dijo, intentando minimizar el incidente.

Una vez finalizada la conferencia, los medios transandinos aseguraron que Beccacece se volvió a cruzar con Gallardo en camarines, donde tuvieron que interceder integrantes de ambos cuerpos técnicos para que la situación no pasara a mayores.