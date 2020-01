Colo-Colo y Universidad Católica jugarán este sábado en Temuco por Copa Chile.

Espina cree que ambos jugadores aún pueden explotar en el Cacique: "Tuvimos errores puntuales en goles. Hay muchos factores, a veces se vuelca sobre determinados nombres y no se toma real dimensión de las cosas", asegura en conversación con Todos Somos Técnicos de CDF. Espina sigue confiando en Javier Parraguez y afirma que hasta el momento no lo está haciendo mal: "El mejor promedio de gol del equipo fue Parraguez. Quizás tendría que tener minutos para ver si se mantiene o no".

En cuanto a Gabriel Costa tira una estadística a la mesa: "Tuvo ocho goles para ser extremo. No es tan malo". En esa linea asegura que a veces es bueno tener un poco de paciencia: "Los cambios son grosos para lo que significa Colo Colo y la adaptación demora un poco más".

Marcelo Espina: "Salas está contento con la llegada de Blandi"



