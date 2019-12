El volante se mantendrá jugando en Argentina y su regreso a la "U" tendrá que esperar.

Marcelo Díaz lo pasa bien en sus vacaciones tras terminar una mediocre temporada en Avellaneda, el volante no tuvo un buen año y espera volver a su nivel la próximatemporada 2020.

El ex Universidad de Chile se relaja y así lo demostró en sus redes sociales, donde se lució buceando por Anakena, en Rapa Nui.

Díaz tiene contrato hasta junio de 2021 con Racing Club, aunque ya ha manifestado la opción de volver al club de sus amores.

Mientras, los azules se refuerzan con Luis Del Pino Mago, Pablo Aránguiz y Walter Montillo a la espera de algunos otros nombres.

MIRA LAS IMÁGENES ACÁ:

🇨🇱 Marcelo Díaz (32) - Experiente, foi mais do que fundamental na conquista do Racing na Superliga 18/19. Acalma o jogo, passa, mas também te dá muita estabilidade defensiva. Na Sul-Americana deste ano, em Itaquera, deu mostras do que pode fazer. Avaliado em €2M. Baita jogador! pic.twitter.com/F1eNqMVYMB