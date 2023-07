Marcelo Comparini hizo pebre a Gonzalo Winter por polémica reflexión

Marcelo Comparini reaccionó a la particular reflexión del diputado Gonzalo Winter (CS) sobre el caso Democracia Viva.

En conversación con el programa Sala de Ensayo, el parlamentario se lanzó una sincera declaración.

“Voy a decir algo muy complicado, así que espero que los telespectadores sean generosos con la interpretación que voy a decir”, comenzó diciendo Winter.

“Ningún partido político puede pretender que, en la medida que crezca y administre el Estado, vaya a ser cien por ciento probo, porque eso es imposible en la medida que tú tienes una gran cantidad de personas”, aseguró el diputado de Convergencia Social.

En esa misma línea, advirtió que “si la política entra en una discusión de quién es más corrupto, de quién es más inteligente, entra en un loop completamente inocuo que no sirve para nada”.

Marcelo Comparini contra el diputado Winter

En el programa Not News, de Vía X, el comunicador afirmó que “Winter como que se supera cada vez más, pero tengo la sensación de que no es mala persona, yo creo que hay algo que... no se juntan algunas ideas”.

Marcelo Comparini, además recordó que “la otra vez, cuando pasó esto de los balones de gas, él grabó un video explicando... también era todo absurdo, como que no había estudiado economía, que él ponía un local, que la inversión era tanto, que llegaban dos personas no más. Él creía que estaba diciendo algo inteligente, estaba convencido”.

“Esto que dijo es una imbecilidad. ¿Qué más se puede decir? Además no tiene razón. Hay partidos con muy poca gente y son todos corruptos; y otros con mucho y también”, aseguró el comunicador.