Marcelo Barticciotto sacó la voz y defendió su opción para el Plebiscito

“Yo quiero un cambio profundo, no quiero más de lo mismo”, declaró el ídolo de Colo Colo y actual comentarista deportivo.

El ex futbolista profesional, ídolo de Colo Colo, y actual comentarista de Al Aire Libre en Cooperativa, Marcelo Pablo Barticciotto, entregó detalles de su postura de cara al plebiscito de salida que se llevará a cabo este domingo 4 de septiembre en todo el país y el extranjero.

A través de una publicación en su cuenta en Twitter, el ídolo de los albos dio a conocer su posición y explicó por qué no quiso aparecer en videos ni en apoyos públicos.

“No quise grabar videos ni apoyos públicos, me los pidieron. No subestimemos al pueblo, hay que votar con conciencia social y pensando en el bien común”, reveló el “Barti”. “Yo quiero un cambio profundo, no quiero más de lo mismo, ya saben por quién voy a votar. Respetemos a quienes piensen diferente”, cerró, dando luces que votará por la opción Apruebo el próximo domingo.