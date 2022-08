Marcelo Barticciotto le paró los carros a Jaime García por sus dichos contra Gustavo Quinteros

“Le tiró una indirecta a Quinteros en esa declaración, yo creo que sí", dijo el comentarista de Radio Cooperativa.



Una dura declaración realizó el entrenador de Ñublense de Chillán, Jaime García, en contra de su colega Gustavo Quinteros, tras el triunfo de su escuadra por 2 a 1 ante Colo Colo por la ida de los octavos de final de la Copa Chile.

“Nosotros hemos perdido y nunca he salido a hablar si me faltan o no me faltan refuerzos, jamás. Yo he jugado de la misma forma perdiendo, ganando y empatando”, fue la declaración del estratega sureño.

En el panel de ese programa estaba presente Marcelo Barticciotto, quien manifestó su desaprobación con la indirecta de García a Quinteros. “No está diciendo nada nuevo, que él tiene menos plantel”, partió expresando “Barti”.

“De los equipos que juegan en el Campeonato Nacional, salvo Universidad Católica y Universidad de Chile en algún momento, todos los planteles del fútbol chileno podrían decir lo mismo y los técnicos podrían decir lo mismo que Jaime García”, argumentó el ídolo albo.

Por lo mismo, apuntó directamente a García. “Le tiró una indirecta a Quinteros en esa declaración, yo creo que sí. Como diciendo ‘Quinteros se queja siempre que no tiene jugadores y nosotros no nos quejamos y le ganamos’, a mi entender”, estableció. Finalmente, el entrenador tuvo palabras de elogio para el elenco de Chillán. “Yo creo que es un buen equipo Ñublense, que propone. Tiene un mérito grande ahí sin duda Jaime García, tienen un mérito los futbolistas”, cerró.