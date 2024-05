Marcelo Barticciotto explota por el presente de figura en Colo Colo: "Estaría muy preocupado"

Desde su llegada al banco de Colo Colo, el técnico Jorge Almirón ha dejado más que claro cuáles son los jugadores principales de su esquema en el Cacique, pero un ídolo del club no aguantó más y criticó el poco protagonismo que se le ha dado a uno de los futbolistas más valiosos del plantel en la actualidad, quien ha perdido terreno esta temporada.

Así es, fue Marcelo Barticciotto quien envió un claro mensaje a los albos, pues, a su criterio, se dejó de lado uno de los proyectos más atractivos que han asomado en el cuadro albo en el último tiempo: Vicente Pizarro, mediocampista de 21 años que de la mano del nuevo estratega colocolino no ha sumado los minutos que merece, según el 'Barti'.

De hecho, a través de las pantallas de ESPN Chile, el exariete reprochó la llegada del volante Gonzalo Castellani: "Con todo el respeto que me merece Castellani, me parece que es un gran jugador y con una carrera muy buena. Ahora, si hay un proyecto de club con Vicente Pizarro y le traes a un jugador de 36 años que lo va a tapar, no hay ningún proyecto con Vicente Pizarro".

¡También estamos en Instagram! Síguenos para enterarte de lo último en fútbol

En esa línea, el campeón de la Copa Libertadores junto al Cacique argumentó que el DT ha mostrado cierto favoritismo por el trasandino, en desmedro del 'Vicho': "Yo estaría muy preocupado como presidente. Castellani no viene a dejarlo de suplente a Pizarro, pero dada la circunstancia, está quedando afuera Pizarro porque deja afuera a otros jugadores".

Cabe mencionar que en el reciente empate de Colo Colo frente a Cobresal, Jorge Almirón había optado por darle la titularidad a Castellani, pero una lesión de último minuto le impidió jugar frente a los mineros y finalmente fue Esteban Pavez quien acompañó a Vidal y Gil en el mediocampo, mientras que Vicente Pizarro fue suplente y no sumó ningún minuto.

Te puede interesar: Incansable: El nuevo hito de Arturo Vidal en el empate de Colo Colo ante Cobresal