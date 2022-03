Marcelo Barticciotto exigió a Joaquín Montecinos de titular ante Brasil

El duelo de La Roja ante los pentacampeones del mundo será este jueves a contar de las 20:30 horas por las pantallas de CHV y TNT Sports HD.

Uno de los partidos más importantes de su historia sostendrá la selección chilena de fútbol, cuando este jueves se mida ante Brasil en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, con la obligación de sumar puntos, para así seguir con opciones de ir al Mundial de Qatar 2022.

Una de las grandes dudas en la Roja es la presencia del delantero Ben Brereton Díaz, quien llega lesionado desde Blackburn Rovers, y su titularidad en tierras cariocas está en seria duda.

Uno de los que salió a buscar un posible reemplazante para la figura de La Roja es el ex delantero de Colo Colo y ahora comentarista Marcelo Barticciotto, quien cree que Martín Lasarte no debe arriesgar el físico del nacido en Inglaterra, porque está seguro que hay otras opciones para el ataque nacional.

"Si Brereton no está bien, tienen que jugar los futbolistas que estén al 100%, porque si no se da ventaja. Menos con Brasil, menos ventaja hay que dar, si no está bien, no hay que apurarlo. Se acuerdan lo que pasó con Alexis en la Copa América, donde no lo tocó, yo no lo pondría si no está al 100%", dijo el argentino nacionalizado chileno en radio Cooperativa.

Pero el Barti fue más allá, porque se la jugó por Joaquín Montecinos para ser titular, quien viene con buen nivel en la Liga MX.

"Si juega Alexis retrasado, puede jugar Montecinos con Vargas arriba, es un riesgo, pero bueno, un riesgo puede ser cualquier sistema o formación ante Brasil, y cualquier equipo que pongas. Es un chico que entrega algo más en lo físico, puede presionar en la salida, yo sé que Chile no va a ser presión alta. En el físico es súper dotado", agregó.

