Marcelo Barticciotto "destrozó" a Pablo Solari por querer irse de Colo Colo

El delantero argentino está viviendo uno de los momentos más tensos con la dirigencia tras ser negada su salida al América de México.

Un complejo panorama se está viviendo en Colo Colo. A pesar que marchan primeros en el Torneo Nacional, el mercado de fichajes se ha convertido en todo un problema para la dirigencia alba, quienes lidian con la "pataleta" de Pablo Solari, quien esta enojado por no ser traspasado al América de México.

"Yo soy una persona de palabra y me gusta que se cumpla con ella siempre. Para mí las palabras no se las lleva el viento (...) Hay gente que sabe que no me cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mí familia y para mí", dijo el jugador respecto a su situación.

Si bien no dijo nombres, dio a entender que sus dardos iban apuntados a la dirigencia de Colo Colo, la que decidió no dejarlo ir.

Las palabras del "Pibe" generaron distintas reacciones. Una de las más resonantes fue la de Marcelo Barticciotto, quien criticó la forma en que dio a conocer su molestia con el club. "¿A Solari le habrán dicho quién es Daniel Morón para Colo Colo? Más allá de lo que quiere decir, no se lo tiene que mandar a decir con nadie. Si tiene algo que decir que lo hable con Daniel y se lo diga a la cara, y punto", se descargó el ex futbolista en Cooperativa.

Recordemos que tras la negativa de los albos para vender al jugador, el ex Talleres seguirá en el club al menos hasta fin de año.