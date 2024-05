Marcelo Alonso se refiere a querella contra Cristián Campos: "Toda esa chimuchina..."

El actor Marcelo Alonso en entrevista con La Tercera se refirió a la polémica que envuelve a Cristián Campos quien fue denunciado por su exhijastra Raffaela di Girolamo de abusos sexuales cuando ella tenía entre 13 y 17 años. Recordemos que el actor estuvo casado con Claudia di Girolamo durante 15 años y tuvieron dos hijos; Antonio Campos y Pedro Campos.

Según Campos Rafaella le habría advertido durante años que realizaría una demanda por abuso en su contra. Incluso el artista contó que en una ocasión la mujer lo llamó y le dijo. “‘Te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro’, El padrastro era yo” señaló antes de agregar que “hace 14 años que Raffaella nos informó que yo la había abusado y que me iba a arruinar la vida. Y de ahí para adelante ha sido una cadena de 14 años de amenazas por distintos medios".

¿Qué dijo Marcelo Alonso sobre este caso?

Sobre el polémico caso que remeció al mundo actoral, Marcelo Alonso declaró. "Mira, es un tema delicado porque son personas que yo quiero tanto. Imagínate, yo he trabajado con la Claudia (Di Girolamo) y admiro profundamente a Cristián, hemos trabajado mucho en teatro", dijo. Sobre la misma, mencionó que era cercano a María José Prieto.

"Ella también es hermana de la exmujer de mi mejor amigo. Son personas que están tan cerca, que es difícil opinar acerca de cosas tan complejas (...) No voy a dar una respuesta como políticamente correcta, del tipo de 'ese tema no hablo'. De verdad, es un tema que yo no hablo con nadie, por qué dar una opinión de algo tan complejo" comentó.

Sobre la querella interpuesta manifestó que "después de todo lo que hemos pasado, de las funas, después de lo de Johnny Depp, después de todo lo que hemos visto, yo creo que lo que uno debe hacer es mirar, querer a la gente que uno quiere y esperar a la justicia. Y los comentarios uno se los deja para uno". Finalmente reconoció que "toda esa chimuchina de que 'a mí tinca', no. Dejar que la justicia haga su trabajo, porque si hay algo, va a ocurrir, y si no hay algo, no va a ocurrir, punto. Hay que ser respetuoso, dar una opinión es superfácil, pero hacerte cargo de la opinión, no".

