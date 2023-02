Marcelino Núñez recibió un potente consejo de su entrenador en Norwich

El entrenador del Norwich City de Marcelino Núñez, David Wagner, tuvo unas profundas palabras para el mediocampista chileno luego de la amarga derrota 3-0 que sufrieron en el último partido contra el Burnley, en la segunda división inglesa.

El ex Universidad Católica no fue titular en aquel encuentro e ingresó a la cancha al minuto 60, con el partido casi definido, porque el marcador estaba 3-0 en favor del rival. A pesar de este escenario, Wagner destacó la actitud que mostró el volante nacional y el irlandés Adam Idah, quien entró al campo junto al chileno.

“Adam y Marcelino estaban muy animados cuando entraron al campo. No fue fácil para los suplentes entrar cuando estás 3-0 abajo. Esperemos que sus problemas de lesiones queden en el pasado”, señaló el técnico alemán en rueda de prensa.

Además, el estratega del elenco inglés aconsejó al chileno y al resto de suplentes que no se han podido consolidar como titulares. “A veces tengo la sensación de que esto puede ayudarte a madurar como profesional y también como ser humano, para saber realmente lo que significa cuando todo no es muy fácil y fluido. Cuando no puedes hacer lo que amas, te ayuda a crecer”, cerró.

Actualmente, el jugador se encuentra trabajando para sumar más minutos de cara al próximo duelo del Norwich City, el cual será contra Bristol City el sábado 11 de febrero a las 12:00 horas de Chile.