Marcelino Núñez analizó su primera temporada en el Norwich City

El volante del Norwich City de Inglaterra, Marcelino Núñez, aprovechó el premio que recibió al mejor gol del mes en la Championship para analizar cómo ha vivido su temporada debut en el exigente ascenso británico.

“Me falta demostrar el jugador que soy. Debo seguir trabajando, tengo grandes metas: consolidarme, ser titular en Norwich City y jugar con ellos en la Premier, jugar Champions y representar más a mi país“, aseguró el volante formado en la UC en conversación con el sitio oficial del elenco británico.

“Todo es impresionante. Siempre grabo o tomo fotos del estadio, en todas las canchas. Incluso equipos que no tienen tantos hinchas, pero cuidan bien su cancha para jugar. Insisto, lo encuentro impresionante”, dijo el jugador quien aseguró que va avanzando con el inglés.

“Poco a poco voy entendiendo más. De todas maneras, me ayudan mucho los entrenadores y los compañeros que hablan algo y me explican cuando no entiendo“, comentó quien ya acumula 33 partidos por Norwich City y confía en sumar de cara al exigente calendario que se avecina.

“Sé que es duro, pero me encanta jugar partidos seguidos. En Chile igual jugué Sudamericana y Libertadores y era parecido. Es una competición dura, pero me gusta mucho. Soy como un cabro chico con juguete nuevo”, cerró.