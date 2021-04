Marcela Vacarezza y Pamela Jiles protagonizaron fuerte discusión por el "populismo" en Chile

La esposa de Rafael Araneda nuevamente trató de realizar sus críticas "peace and love" con ataques indirectos, algo que no dejó pasar la diputada del PH.

Una vez más la animadora de televisión Marcela Vacarezza está en el centro de la polémica, ya que se dignó a hablar del "populismo" que se estaría viviendo en nuestro país por el Tercer Retiro del 10 por ciento, desde su cómoda casa en Miami, Estados Unidos.

En ese contexto, la psicóloga expresó en Twitter que es "peligroso el populismo que se está viviendo en Chile y la política convertida en un circo. Ojalá que en algún momento prime la cordura, pero con elecciones cerca muy difícil". El comentario no fue del agrado de Pamela Jiles, quien le contestó a través de la misma red.

Que peligroso el populismo que se está viviendo en Chile y la política convertida en un circo. Ojalá que en algún momento prime la cordura, pero con elecciones cerca muy difícil. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) April 26, 2021

"Nanay linda Marcelita @mvacarezza. Atroooooz el populismo que le devuelve SU plata a las personas con hambre. Atrooo!", fue el polémico comentario de la diputada, que hizo reaccionar de a la esposa de Rafael Araneda.

Te puede interesar: Luis Jara reveló video de su participación en la serie de Luis Miguel

Nanay linda Marcelita @mvacarezza. Atroooooz el populismo que le devuelve SU plata a las personas con hambre. Atrooo! https://t.co/cRUVHFLGMQ — #PamelaJilesDiputada (@PamJiles) April 26, 2021

"Estimada Pamela. Nos conocemos y te estimo. No es necesaria la burla. Te sentiste aludida, pero como tú dices es SU plata. No se ha dado el ancho como para que utilizar la propia plata no sea la solución. Y eso es responsabilidad de todos", fue la respuesta de Marcela, la cual finalmente no tuvo reacción de Jiles.

Te puede interesar: Enrique Paris se enojó ante la gran cantidad de médicos en televisión