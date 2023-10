Marcela Vacarezza reveló que no quiere volver a vivir en Chile

La polémica psicologa Marcela Vacarezza y su esposo Rafael Araneda hace tres años que tomaron la decisión de irse de Chile y comenzar a vivir en Florida, Estados Unidos. A pesar de llevar mucho tiempo lejos del país, la ex panelista de SQP siempre está atenta y comentando el acontecer nacional.

Rafael Araneda y Marcela Vacarezza

En conversación con LUN habló sobre su vida lejos de Chile y aclaró no tiene ninguna intención de volver a vivir en este territorio.

“Yo estoy súper contenta, han sido tres años que no los cambiaría por nada. Creo que donde estamos (Weston), es un excelente lugar para criar niños. Creo que se les abren a todos muchísimas oportunidades en la vida. Y a Rafael le ha ido increíble. Así que ojalá que esto dure más años”, comenzó contando.

“La verdad es que no me veo volviendo a Chile a vivir. Vamos dos veces al año porque tenemos familia, amigos. Y somos felices cuando vamos. Pero por el momento te diría que nuestra vida está acá. Y eso es bueno”, aseguró Marcela.

Marcela confesó que quiere quedarse en Estados Unidos

A pesar de estar siempre hablando a través de sus redes sociales de la realidad de Chile, Vacarezza comentó que quiere quedarse mucho tiempo en Estados Unidos.

“Es bueno asumirlo y es bueno tener ganas de querer quedarse, porque si no existiría ahí una espina que te dice que algo no está bien. Entonces es súper bueno poder sentirlo. Quiere decir que no estuvimos equivocados hace tres años cuando lo hicimos y eso es satisfactorio”, contó Marcela.

“Fue una excelente decisión, que partió por una oferta de trabajo para Rafael. Los que hemos trabajado en tv sabemos lo volátil que es esa industria y después que le fue bien, decidimos venirnos. No fue venir a probar cualquier cosa, nos vinimos con buena base. Lo más complicado de eso para mí no fue el trabajo de Rafael. Sabía que le iba a ir bien y así fue, sino que era con los niños”, concluyó.