Marcela Vacarezza reveló los crueles mensajes que recibe tras adoptar a su hijo de Haití

La presentadora de televisión conversó en un live con Diana Bolocco y contó los crueles mensajes que le han llegado.

Hace un tiempo atrás la pareja conformada por Marcela Vacarezza y Rafael Araneda, anunciaron que adoptaron a un bebé de origen haitiano, generando una gran cantidad de comentarios en redes sociales.

Y durante la jornada del viernes, Vacarezza decidió referirse a ese hecho tras ser invitada a conversar con Diana Bolocco en un live que se transmitió a través de la cuenta de Instagram de la conductora del Mucho Gusto. En esta nueva edición de Pijama Party, Marcela comentó los mensajes de odio que recibe día a día en sus redes sociales.

"Hay unos que ya aburren, que es la cuestión de que 'tú no entiendes nada porque te va bien, porque eres privilegiada y tu marido te mantiene'. Ya todas esas cuestiones me pasan por alto. Los que duelen son los relacionados con Benji. He tenido que aprender a que vienen comentarios de cabezas enfermas nomás", expresó.

Marcela quiso compartir con Diana algunas de los comentarios que le han llegado por parte de los 'haters' en relación a su hijo Benjamín. "Pucha, que 'adoptaron para tener a alguien que les haga el aseo el día de mañana', 'un juguete para sus hijos', 'adoptaron porque está de moda'. Cacha, porque está de moda po'. 'Adoptaron porque quieren más fama', tanta tontera, que tú dices '¡¿me estás hueviando?!'. Es que los otros son terribles, así que tampoco te los podría nombrar. Son terribles", afirmó.

Posteriormente, la presentadora de televisión ahondó en cómo le hace sentir cada vez que recibe este tipo de comentarios.

"Es que más que te duela, me da rabia. 'Deja de exponer a tu hijo, con los otros nunca lo hiciste'. ¿Cómo 'deja de exponer a tu hijo'?. Mi Instagram es mi Instagram, yo amo a mi familia y, como toda la que gente publica fotos de sus hijos, yo lo voy a hacer", cerró.