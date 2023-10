Marcela Vacarezza respalda a diputado por dichos de “niñas de Vitacura”

La sicóloga Marcela Vacarezza entregó su respaldo a los polémicas dichos del diputado Jaime Sáez (RD) sobre las “niñas de Vitacura”.



Recordmeos que, el parlamentario hace algunos días aprovechó la visita de unas niñas del Colegio La Maisonnette para ejemplificar ante la cámara baja la desigueldad de clases, en la instancia señaló “las niñas que están en Vitacura salen adelante porque son de Vitacura”.



Marcela Vacarezza respalda a diputado Jaime Sáez



A traves de “X” la esposa de Rafael Araneda escribó junto con la cuña del parlamentario: “No veo la polémica por esta declaración. De que es cierta, es cierta. El que no lo ve así es ciego”.

Así mismo usó la misma plataforma para responder un comentario. Un usuario escribió que “es una "verdad" demasiado simplista. El que haya personas con más dinero no siempre les hace todo más fácil. Ese es un prejuicio inaceptable pues!!!”.



“Es simple, pero es cierta. Le falta un porcentaje de otros factores obviamente”, respondió la expanelista de tv.



Su posteo se llenó de comentarios y una persona le dijo que entre esas niñas también hay quienes salen adelante por sus propios meritos. A lo que la sicóloga explicó.



“No cabe duda. Y no veo que lo niegue en sus palabras. Es una declaración simplista sí. Como decir ‘el plátano es amarillo’. Es simplista porque además tiene cáscara, es alargado, etc, pero no deja de ser cierto que es amarillo (o verde a veces para no discutir por eso)”, escribió.

No veo la polémica por esta declaración. De que es cierta, es cierta. El que no lo ve así es ciego. pic.twitter.com/dim3TQdITx — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) October 19, 2023