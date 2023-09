Marcela Vacarezza furia con mujer que la enfrentó por sus opiniones en redes sociales

Marcela Vacarezza quedó furia luego que una de sus seguidoras le realizará un escandaloso comentario en una de sus cuentas de redes sociales. La mujer enfrentó a la psicóloga por estar opinando sobre Chile mientras vive fuera del país.

La situación se comenzó a dar cuando la exconductora de televisión, a través de su cuenta en X (exTwitter), decidió condenar el ataque incendiario registrado en el Instituto Nacional. Vacarezza es conocida últimamente por comentar constantemente el acontecer y la contigencia nacional.

“Esto es una barbarie. ¡Nada más! ¿Quién llamaba a quemarlo todo? No saben hacer otra cosa”, publicó la psicóloga.

Pero una de sus seguidoras no dejó pasar la publicación de Marcela y le contestó con un polémico comentario: “Si no vives aquí, mejor no opines”, lanzó la mujer.

Marcela Vacarezza le contesta a su hater

La psicóloga, no se pudo quedar callada y a pesar de encontrarse viviendo en Miami, Estados Unidos con sus hijos y su esposo Rafael Araneda, decidió contestar basándose en el derecho que tienen los chilenos que residen en el exterior a preocuparse de lo que pase en su país.

“Típico comentario de alguien que no quiere realmente a su país, porque si viviera en otro no opinaría, no le interesaría lo que pasa ahí”, disparó Vacarezza.

“Seré chilena siempre y me importa mucho mi país. Que pena que a usted sólo mientras viva ahí”, terminó diciéndole Marcela a su hater en redes sociales.