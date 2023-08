Marcela Vacarezza destruyó a Gonzalo de la Carrera tras sus dichos sobre la ministra Arredondo

Marcela Vacarezza le respondió de manera muy contundente al diputado Gonzalo de la Carrera, luego de que el parlamentario escribiera en sus redes sociales unos polémicos dichos sobre la recién nombrada ministra de las Culturas, la actriz Carolina Arredondo.

De la Carrera se llenó de críticas al asegurar que la nueva titular del ministerio es una “actriz con tintes porno” y aprovechó la instancia para subir una escena sexual de una serie de televisión en la que participó.

El diputado, intento salir al paso de la situación, asegurando que si hubiesen puesto a un “hombre con tintes porno”, habría actuado de la misma manera.

Muchos ministros, ministras y personajes de la televisión salieron a condenar el ataque del congresista. Marcela Vacarezza fue uno de ellos y su respuesta fue épica.

“O es porno o no lo es. Lo de ‘tinte porno’ tiene un ‘tinte cínico’. No sé usted, pero he visto muchísimas películas con ‘tinte porno’. Para mí son escenas de sexo. Parece que usted sigue viendo Blancanieves. Si quiere criticar el nombramiento hágalo con fundamentos serios”, contestó la psicóloga al legislador en Twitter.

Marcela Vacarezza en defensa de la ministra de las Culturas

Vacarezza, ya había salido a defender a la ministra, en donde manifestó su enojo por los feos ataques contra la actriz.

“Puede ser que te guste o no, que consideres que tiene o no currículum para ser ministra, pero de ahí a los comentarios infantiles, mal intencionados, absurdos e ignorantes por su pasado profesional de actriz, todo con el fin de denostarla, ya es mucho”, comentó.