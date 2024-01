Combos iban y combos venían para Gabriel Alemparte tras su criticada pregunta a Valeria Cárcamo en Sin Filtros. La polémica ocurrió durante una edición del programa político que conduce Gonzalo Feito. El abogado le consultó a la excandidata a convencional si era cierto que había sido violada. Según explicó, la duda surge tras lo expuesto públicamente por ella. Luego de su realizar su pregunta, Alemparte recibió una lluvia de críticas. Sin embargo, el apoyo llegó de parte de la ex panelista de TV, Marcela Vacarezza.



Valeria Cárcamo, quien recibió distintas muestras de apoyo, se refirió al tema. “He compartido muchos espacios públicos con muchas personas. No sé si esas personas han vivido violencia física, económica, psicológica o sexual. Lo único que sé es que jamás, y menos en TV Nacional, le preguntaría si fue abusada o denunció aunque haya declarado al respecto. Hay que exponer a los agresores, no cuestionar a las víctimas. He ahí la gravedad de Alemparte, la falta de humanidad”, reflexionó.

Tal vez te interese leer: ¿Al olvido Pamela Díaz? La foto de Jean Philippe Cretton y Yamila Reyna que despertó la duda en redes sociales



Marcela Vacarezza defiende a Alemparte



Una de las figuras que reaccionaron a la polémica y dieron su apoyo a Cárcamo fue Karol Cariola. La diputada condenó la consulta realizada por el vicepresidente de Demócratas. “Su estado de furia lo llevó a arremeter y desatar su furia de manera salvaje contra la única mujer que había en el panel”, aseguró.



“De forma dirigida y violenta, preguntando de manera abierta en el show televisivo si ella había sido violada, si había realizado la denuncia por ello, entre vociferaciones y gritos totalmente fuera de lugar para una pregunta de ese tenor y sensibilidad”, sentenció la parlamentaria.



Sin embargo, Marcela Vacarezza no se mostró de acuerdo con las críticas hacia Alemparte. La ex panelista respondió a los dichos de Cariola a través de su cuenta de X (Twitter). “No todo es misoginia, palabra muchas veces manoseada y usada incorrectamente para obtener créditos. Valeria Cárcamo lo divulgó (está bien) pero debe ir acompañado de una denuncia. Y eso se preguntó”, manifestó.