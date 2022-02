Marcela Vacarezza criticó al Colegio de Profesores por su rechazo a las clases presenciales

La psicóloga radicada en Miami se refirió a la negativa de los educadores de volver a la presencialidad por el alto nivel de contagios de COVID-19 en el país.

Nefasta y demostrando que vive en una burbuja, como siempre. Una vez más, la psicóloga radicada en Miami, Marcela Vacarezza, desató toda una polémica en redes sociales tras dar su opinión sobre la negativa del Colegio de Profesores de volver a la presencialidad cuando inicie el año escolar este 2 de marzo en el país.

A través de su cuenta de Twitter, la pareja de Rafael Araneda se refirió al proceso de inoculación exigido por el gremio.

"¿Se acuerdan cuando el Colegio de Profesores pidió que se les vacunara primero y con esto cambiaron el calendario de vacunación quedando primero?”, dijo. Tras eso, continuó su frase al decir expresar que “bueno… aún no quieren volver a clases”.

Su mensaje rápidamente generó repercusiones y varios usuarios salieron a criticarla.

“Las condiciones de las salas de clases (ventilación, espacio, cantidad de alumnos por sala) no es la óptima”, “verdad que tu envías a tus hijos a un colegio con 45 alumnos por sala, con un patio del porte de 2 canchas de baby fútbol para que lo compartan 500 niños en recreo. Es malo tuitear desde la burbuja”, “querida, soy profesor y nuestra intención no es no querer volver a clases, es básicamente que necesitamos las condiciones para volver”, fueron algunos de los comentarios.

Se acuerdan cuando el colegio de profesores pidió que se les vacunara primero y con esto cambiaron el calendario de vacunación quedando primero? Bueno…aún no quieren volver a clases. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 17, 2022

Tras el diálogo que se generó en el tuit que acumuló más de 5 mil me gusta, la ex panelista de televisión volvió a recurrir a su cuenta y escribió “para todos los profesores que salieron a agredir, dije claramente ‘Colegio de Profesores’. Comprobado que el no asistir a clases aumenta más aún la brecha y va en desmedro de la salud mental de los niños”.

Querida tocaya, y para todos los profesores que salieron a agredir, dije claramente “colegio de profesores”. Comprobado que el no asistir a clases aumenta más aún la brecha y va en desmedro de la salud mental de los niños. https://t.co/ESIKFIj6Zd — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 17, 2022

Luego de eso, se rectificó y aclaró, “a pedido de profesores que me escribieron” que se refería a la directiva del gremio.

Ahhhh ok! Rectifico a pedido de profesores que me escribieron. “Directiva del colegio de profesores”, NO “colegio de profesores”. — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) February 17, 2022

Finalmente, indicó que “me han puteado de lo lindo por este tuit”. “No dice nada que no sea verdad. Las razones por las que no quieren volver podrán compartirlas o no. Y si hablamos de empatía, mientras los colegios privados siguen en clases la brecha también sigue aumentando”, cerró.