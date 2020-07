La ex Ministra de Educación fue duramente criticada en las redes sociales.

Siguen candente el debate por el retiro del 10% de la AFP, Pese al gran apoyo ciudadano que tiene el proyecto, tanto el Gobierno como sus ex figuras políticas han ocupado todas las pantallas para convencer a los políticos y a la gente de que es una mala decisión retirar dinero del ahorro previsional.

La exministra de Educación utilizó la vitrina del “Bienvenidos” para criticar duramente el proyecto de retiro de fondos de las AFP’s y sostuvo que “con el proyecto no se les hace ningún daño a las AFP. Se les está haciendo un daño a la gente y a las pensiones”.

MIRA LAS REACCIONES ACÁ:

Marcela Cubillos refleja en sus palabras una actitud absolutamente antidemocrática y por el contrario absolutamente dictatorial. Me dan asco personas así que que se creen por sobre las demás y más encima con claras intenciones de someter al pueblo.

Que Marcela Cubillos no entienda lo que es la democracia. y la representatividad, no debería extrañarle a nadie. No por nada defendió la campaña del sí a favor del Dictador.



Lo mismo con la UDI y su decisión de pasar a todos los q votaron a favor del proyecto x Tribunal Supremo