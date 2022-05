Marcela Cubillos y Mónica Rincón tuvieron un fuerte "encontrón" en CNN Chile

“Creo que no me entendió la pregunta, y por eso me trata de descalificar”, le señaló la periodista a la constituyente de la extrema derecha.

Un tenso cruce protagonizaron Marcela Cubillos y Mónica Rincón en medio de una entrevista para el medio CNN Chile. Esto luego que la constituyente considerada “torcida” una pregunta que le realizó la periodista en medio de la conversación.

“Usted entró después de rechazar este proceso. En algún momento, desde que se sentó en el ex Congreso como constituyente. ¿Alguna vez ha tenido una visión positiva de este proceso constituyente o siempre ha sido crítica de lo que se está haciendo?¿Cambió en algún momento?”, le consultó Rincón a la exministra.

“Está bien, pero a ver, Mónica, qué pregunta más torcida”, le respondió la constituyente. “No tiene nada de torcido”, aseguró la comunicadora.

“Desde el minuto en que me presenté a este proceso, habiendo estado en contra del proceso, y postulé porque creía que había que estar acá para tratar de dar las peleas adentro, en relación a las ideas que tenemos y que creemos que tiene que ser una buena Constitución para Chile. Desde esa perspectiva hemos presentado, una y otra iniciativa, hemos presentado ideas desde el día uno”, expresó la ultraderecha.

Tras esto, la periodista le señaló a la constituyente que “Marcela, creo que no me entendió la pregunta, y por eso me trata de descalificar. Yo lo que le estoy preguntando, y de buena fe se lo estoy preguntando, es si alguna vez usted creyó que el resultado de este proceso iba a ser una buena Constitución, porque usted cree es mala la que ha salido”.

“Ah, pero esa es una pregunta distinta”, lanzó la ex ministra de Educación. “No, esa es la intención de mi pregunta. Le pregunté si había tenido alguna vez una visión positiva de que esto pudiera terminar de tal forma en que usted dijera ‘voy por el Apruebo’ o siempre, a lo largo de todo el proceso, fue diciendo ‘esto está mal en el mes uno, esto está mal en el mes dos, esto está mal en el mes tres. Eso le pregunté. Yo no cambio mis preguntas ”, le señaló la comunicadora.

“Lo dije en el discurso inaugural: yo creo que este proceso partió mal, partió primero violando las normas de reglamento y eso fue una muy mala señal. Lo dije también al principio; la izquierda tiene los votos para escribir sola esta Constitución y estaba decidida a hacerlo desde el día uno, y eso lo han mantenido durante todo el proceso. De verdad desde todo el proceso”, manifestó finalmente la constituyente.