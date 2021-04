Marcela Cubillos utilizó a la URSS para criticar la medida que prohíbe a candidatos estar en medios

La aprobada iniciativa establece que, durante el plazo de suspensión, los postulantes a las elecciones municipales y constituyentes no podrán participar en espacios de radio y televisión.

Luego de confirmarse la postergación de las elecciones municipales y constituyentes para el 15 y 16 de mayo, la Comisión de Constitución del Senado aprobó una serie de indicaciones, donde se proponía reponer que los alcaldes que van a la reelección y que están siendo subrogados, puedan retomar sus funciones desde que se apruebe la reforma que aplaza las elecciones hasta las 24 horas del 28 de abril de 2021.

Por otro lado, también se dio el visto bueno a la indicación propuesta por los senadores Francisco Huenchumilla (DC) e Isabel Allende (PS), que establece que “durante el plazo de suspensión no se podrá realizar propaganda pagada en medios de comunicación social, plataformas digitales y redes sociales”.

Asimismo, la iniciativa “tampoco permitirá la participación en radioemisoras y en televisión, con excepción de los candidatos o candidatas que presten servicios en alguno de esos medios”.

Esta última propuesta, causó la reacción de la candidata a la Convención Constitucional de la UDI, Marcela Cubillos, quien a través de Twitter manifestó su molestia.

“Bienvenidos a la Unión Soviética. Senadores de izquierda aprueban indicación que prohíbe a candidatos aparecer en la prensa. Ni entrevistas ni declaraciones, nada. Flagrante atentado a la libertad de prensa y de expresión, ¿tanto miedo tienen?“, escribió la ex ministra de Educación.

En la misma línea, apuntó a los impulsores de la indicación: “Que esos tres senadores de izquierda promuevan entonces esa misma norma para las elecciones parlamentarias, que desde que inscriban sus candidaturas no puedan aparecer en TV ni radios. Me tinca que no lo harían. El nivel de totalitarismo al aprobar esa norma no tiene límite“.