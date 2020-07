Marcela Cubillos fue 'destrozada' en Twitter al rechazar el posible retiro de los fondos AFP

La ex ministra de Educación no ocultó su rechazo por la aprobación de la reforma constitucional que permite el retiro del 10 por ciento de los fondos de pensiones.

Tras una acalorada discusión, la Sala de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reforma constitucional que busca permitir el retiro de hasta el 10% de los fondos de pensiones, con el objeto de hacer frente a la crisis económica y sanitaria por el Covid-19.

Y al igual que en el Congreso, fue intenso el debate generado en redes sociales respecto al tema, donde diversos personajes de la política nacional mostraron sus opiniones a favor y en contra del proyecto.

Una de las voces que se convirtió en tendencia fue la ex ministra de Educación, Marcela Cubillos, quien se refirió a la votación que terminó con 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones.

"Este es el resultado de enfrentar con populismo, buenísimo y sin coraje a la izquierda ideológica. O alguien cree que van solo por el 10%? #Rechazo", escribió en su cuenta de Twitter.

Este es el resultado de enfrentar con populismo, buenismo y sin coraje a la izquierda ideológica. O alguien cree que van solo por el 10%? #Rechazo. — Marcela Cubillos Sigall (@mcubillossigall) July 9, 2020

Y las respuestas no tardaron en llegar, ya que los tuiteros no perdonaron a la ex ministra y "destrozaron" sus palabras. Incluso, hasta actores como Mariana Loyola y el alcalde Jorge Sharp aprovecharon de "repasar" a la esposa de Andrés Allamand.

Revisa los comentarios acá:

Abúuuuuuuurrase señora! — Mariana Loyola Ruz #YoApruebo #CC (@MarianaLaActriz) July 9, 2020

Marcela Cubillos dijo sobre Erika Olivera que Chile Vamos debía usar mejores filtros para elegir a los candidatos que apoyan. Pasó colado, pero lo que dijo es tremendo. — Cristian Arcos (@carcosmorales) July 9, 2020

jajajajaja — Jorge Sharp Fajardo (@JorgeSharp) July 9, 2020

No vamos solo por el 10%, vamos por las AFP. Y seguiremos con las Isapres, el Sename, la Constitución de Pinochet, el Transantiago, el CAE. Recuperaremos la educación pública, la salud pública, nuestra agua. Y seremos un país digno. No habrá derecha que pueda contener al pueblo. — Andrés (@andres20ad) July 9, 2020

Esta sra. comprenderá que cualquier wevada que diga al 94% de la población chilena le importa 2 hectáreas de verga. — Luis Corvalan Castillo (@Topcat_Chile) July 9, 2020

Eeeeella, la @mcubillossigall, la neutra, la de la ultraderecha extraterrestre, no ideológica y "súper" técnica.

Quedó picá picá 😂

(véalo entero, no se arrepentirá😬? pic.twitter.com/VyZk0KMXqd — Marca +A+CC (@marcatuvoto) July 9, 2020

Esta mujer cuya maldad se refleja en su cara,cada día más desagradable,debería tener algo de dignidad pero con un padre pinochetista,imposible y con un marido como Allamand, idem,son la pareja perfecta para hacer maldades y causar daño a los más pobres — Milena Eldan Vussio (@milenaeldan) July 9, 2020

🔴Marcela Cubillos quedó con toda la guata raspá arrastrándose para hacer reaccionar a los BOTS del rechazo con el argumento básico de "la izquierda populista".

Déjame decirte gaia que los fachos pobres, por muy fachos que sean, TAMBIÉN QUIEREN SACAR SU 10%. pic.twitter.com/w5wxIMxmsj — Shilevisión ❁ (@Shilevision_CL) July 9, 2020