Los cibernautas reaccionaron duramente a las palabras de la panelista de Mesa Central.

Cubillos está en medio de la polémica por sus dichos que causaron una ola de comentarios en las distintas redes sociales.

"Yo creo que Celestino Córdova no es víctima, los camioneros son víctimas de la violencia", aseguró la exministra de Educación.

La exministra aseguró que en La Araucanía "hay autores y responsables de mucha violencia que tienen que responder frente a la Justicia".

Y agregó: "Cualquier diálogo no puede partir de la base de que todos son víctimas. Aquí hay autores y responsables de mucha violencia que tienen que responder frente a la Justicia, y hay otros creo que yo, como los camioneros que han sido víctimas por años de ataque incendiarios hacia sus camiones incluso con ellos en su interior".

Las redes explotaron:

Marcela Cubillos dice q Convención se elegirá con mismas normas de Diputados. @Tele13_Radio



FALSO.

+Incluye norma de paridad (Cámara no incluye)

+Incluye listas independientes (Cámara no incluye)

+En proceso aprobar escaños reservados pueblos indígenas (Cámara no incluye)