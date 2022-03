Marcela Cubillos aseguró que Boric no tiene "liderazgo para moderar la Convención”

“Sus convencionales son los que están tirando la carreta hacia lo radical”, sostuvo la convencional de Vamos por Chile.

La convencional de Vamos por Chile, Marcela Cubillos, realizó una fuerte crítica al presidente electo Gabriel Boric como también a sus compañeros de coalición que forman parte de la Convención Constitucional, por sus respectivas posturas en torno a la redacción de la nueva Constitución.

“Boric no tiene poder ni liderazgo para moderar la Convención, con la dispersión interna que existe. Tendría que renunciar a su trayectoria y a las expectativas refundacionales generadas sobre este proceso. Sus convencionales son los que están tirando la carreta hacia lo radical, refundacional”, manifestó en entrevista con El Mercurio.

“Muchas veces, la izquierda se pone de acuerdo en rechazar en el pleno para corregir algo de redacción y vuelve igualmente extremo, con una redacción distinta. La coalición de Boric tiene la hegemonía de la Convención, estas son sus convicciones, no tiene sentido seguir pensando que no avanzarán hasta allá”, agregó.

En la misma línea, la exministra sostuvo que “es momento de asumir con realismo que estas son las ideas en las que cree la coalición de Boric. El negacionismo-infantilismo de la derecha es brutal. Se niegan a ver que quienes ganaron el poder en el gobierno y en la Convención piensan radicalmente distinto y están implementando su programa”.

“Se equivocan quienes confían en que la gente valorará el proceso, democrático e inclusivo. Los chilenos ya opinaron de eso en el plebiscito, ahora van a evaluar el producto, si les gustó o no el trabajo de esta Convención”, complementó.

La convencional de Vamos por Chile afirmó que “no hay que engañarse, el pleno no modera. Lo manda de vuelta a la comisión y vuelve con mínimos cambios. Lo que es obvio, son los mismos convencionales y ‘colectivos’ que votan en la comisión y en el pleno”.

“Mucha gente tenía fe en que este proceso validaría las instituciones, que sin dos tercios habría ‘mayorías móviles’, que ‘con el Senado no se van a meter, menos con la Corte Suprema’, que leyes posteriores pueden arreglarlo o una futura reforma constitucional. La realidad es que el pleno no modera, el comité de Armonización no tiene atribuciones, las leyes serán solo de quorum simple, en un Congreso unicameral plurinacional, sin veto del presidente, ni control constitucional y con cerrojos que impidan reformar una futura Constitución”, cerró.