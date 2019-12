El entrenador chileno fue notificado por su ex equipo tras la derrota ante Leicester City.

Manuel Pellegrini no lo estaba pasando bien en Inglaterra, los malos resultados lo tenían caminando por la cuerda floja.

El ex DT de River y el Madrid fue despedido de los Hammers, a través de sus redes sociales en donde aprovecharon además de agradecer el trabajo del ingeniero.

Cabe decir que el chileno estaba llevando una mala campaña en el West Ham United, al marchar en la 17° posición, a solo un punto de los puestos de descenso.

Los hinchas de West Ham United habían comenzado a perder la paciencia con Manuel Pellegrini luego de la nueva derrota que sufrió el equipo londinense, esta vez a manos de Leicester City y se volcaron a las redes para pedir su salida.

Utilizaron el hashtag #PellegriniOut (Fuera Pellegrini) se hizo tendencia en Twitter, donde los seguidores de los "hammers" expresaron ira.

West Ham marcha en el lugar 17 de la Premier League con 19 puntos, apenas uno por sobre Aston Villa, que es el último de los tres equipos que ocupan puestos de descenso.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.