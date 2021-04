Manuel José Ossandón se refirió a la opción de una nueva candidatura a La Moneda

El senador dio una entrevista en que manifestó su interés por una carrera hacia La Moneda en medio de su proceso judicial por tráfico de influencias.

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, volvió a hacer una aparición pública ante los medios de comunicación. El parlamentario fue entrevistado por The Clinic, donde habló sobre el problema judicial que enfrenta, asegurando que “nunca he realizado nada ilegal ni tampoco incorrecto”.

Además, pensando en una eventual carrera presidencial para el futuro, Ossandón declaró: “Estoy dispuesto a asumir una candidatura presidencial”, aunque también mencionó que “son los electores quienes deciden”.

El cuestionado senador también habló sobre el actual candidato del partido, Mario Desbordes. Y recordó que, tiempo atrás, se reunió con el presidente Piñera: “De lo que me acuerdo firme es que él me dijo que, para la próxima presidencial, los candidatos los iban a elegir la gente, no los partidos. Hoy día, Desbordes es el candidato del partido”.

Ossandón enfatizó en una eventual suya a la Moneda “depende del apoyo de la gente, porque quiero ser un candidato competitivo”.