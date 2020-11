Manuel José Ossandón se refirió a la causa que enfrenta por tráfico de influencias

El legislador del oficialismo no descartó una nueva carrera presidencial, pero explicó que lo primero es comprobar su inocencia ante la justicia.

El senador Manuel José Ossandón aseguró que será desaforado en la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en su contra por presunto tráfico de influencias.

El parlamentario -quien tiene su militancia congelada en RN- enfrenta a la Justicia tras ser acusado -en 2018- por su primo, el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda, de realizar gestiones para beneficiar a una empresa llamada Cavilú SpA, en la que participa uno de sus hijos, Nicolás. Por esa causa, está formalizado por el delito reiterado de tráfico de influencias.

"Ha sido un calvario", señaló el senador a El Mercurio: "Todo esto ha sido muy duro para mí y mi familia. Voy a demostrar mi inocencia. Quiero que pidan mi desafuero, nunca me he valido de mi fuero".

Sobre las acusaciones de tráfico de influencias a favor de su hijo, el legislador sostuvo que son falsas. "Cuando tienes contrato por escritura pública es válido de ese minuto en adelante, no afectaba en nada a la empresa. El contrato de Cavilú data de 2015 y participé en el concejo que se realizó el 2018".

"Concurrí a ese concejo a defender a los vecinos de Pirque y Puente Alto, que gracias al fracaso de este negocio sus municipios perdieron, cada uno, 140 millones de pesos, los que se podrían haber traducido en proyectos sociales. Desde esa época los vecinos de Pirque no han recibido ningún centavo por la explotación de áridos del Río Maipo. Se puede revisar el audio: no toqué el tema de la empresa", aseguró.

"Ya le dijeron a mi abogado que van a pedir mi desafuero, es lo que nosotros queríamos para defendernos y me van a acusar luego de 10 días del cierre de la investigación. Hoy he tenido un juicio público de puras filtraciones que son ilegales y no tengo como defenderme", lamentó Ossandón.

Con respecto a una posible carrera presidencial, el senador asegura que no ha "desechado nada" y que espera demostrar su inocencia, "recuperar mi honor y el de los funcionarios de Pirque, que han sido abusados. Ahí recién tomaré la decisión".

Cabe señalar que Ossandón contraatacó y demandó a su primo Cristián Balmaceda, por el delito de fraude al fisco, algo que no fue calificado como una venganza por parte del senador.