Manuel José Ossandón se burló de las reiteradas "vueltas de chaqueta" de Joaquín Lavín

El senador ironizó con las reiteradas "volteretas" que ha dado el alcalde de Las Condes y candidato presidencial de la UDI.

El senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, habló de las opciones presidenciales de Chile Vamos y criticó con todo a Joaquín Lavín.

En entrevista con Bio Bio, el parlamentario mencionó la falta de liderazgos dentro del oficialismo. "Hay que evaluar seriamente hacer primarias en Chile Vamos. No digo que no sean necesarias, sino que hay que estudiarlas", señaló.

"Hay que ver qué pasa. No hay liderazgos y deben demostrarlo. Por ejemplo, tiene a Joaquín Lavín que debe demostrar que ha cambiado", apuntó.

"Si él quiere ser candidato presidencial de verdad, hablemos de cosas serias y no nos cambiemos de un día para otro. Mire, a favor del 10%, luego en contra, después celebrando el proyecto del gobierno, al otro día, no, que promulguen el otro proyecto. Entonces, al final la gente no nos cree y nos pone a todos en el mismo saco", lanzó Ossandón, quien también aspira llegar a la presidencia.

Luego, el senador se refirió a la tendencia de "andarse etiquetando" de Lavín, quien hace un tiempo atrás aseguró ser "socialdemócrata".

"Ahora habría que ser ‘Aliancista-Jilesista’, ya que antes era ‘Bacheletista-aliancista’, hoy día es ‘Aliancista-Jilesista’, una cosa así será", puntualizó.

"Si quiere ser Presidente, tiene que demostrar que cambió, que aquí hay políticas serias y que se acabaron los eslogans y marketing, no solo él, sino todos", complementó.

Luego de esas palabras, al ser consultado sobre la afinidad del candidato presidencial de la UDI con la diputada Pamela Jiles (PH), Ossandón dijo que Lavín "a lo mejor es ‘Jilesista-Chilevamista’".

Por otra parte, el congresista abordó el posible cambio de ministros tras la derrota del Gobierno de Piñera ante el Tribunal Constitucional: "Espero que no cometan el error de hacer un cambio de gabinete, porque ya sería un chiste, ya que es una silla musical en que cambian a uno de cada lado".

"Un ministro que se cambia de cartera se demora como cuatro meses en conocer o más a la gente del lado. También, el que manda aquí, el verdadero ministro del Interior se llama Sebastián Piñera. El verdadero ministro de Hacienda se llama Sebastián Piñera, el jefe del equipo político se llama Sebastián Piñera y si él no internaliza esto, ¿Qué va a cambiar? Le echan la culpa a los ministros que ponen la cara y el pecho", concluyó.