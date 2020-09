Manuel José Ossandón reveló las secuelas que dejó el COVID-19 en su cuerpo

El senador participó en Contigo en la mañana, donde dio a conocer algunas secuelas que le dejó el coronavirus.

El senador Manuel José Ossandón entregó detalles luego que Monserrat Álvarez le preguntara si se contagió dos veces de COVID-19 o recayó: “¿En qué quedó eso?”, consultó la periodista.

“La verdad es que no se pudo comprobar si yo tuve dos veces o mantuve el virus, lo que sí se comprobó es que tuve las dos veces”, explicó.

“La primera vez que yo hice la cuarentena y estuve encerrado los 14 días en una pieza, aislado 100%, eso me dejó ciertas cicatrices. Me han hecho ya 3 scanner, la próxima semana tengo que hacerme otro, porque además esta es una enfermedad que tiene secuelas, y que todavía no he podido superar“, añadió el senador.

Manuel José Ossandón también comentó en el matinal de Chilevisión que “a mí me reconocieron los médicos que no pueden saber exactamente si hubo recontagio, pero lo extraño es lo siguiente: yo andaba con una persona todo el día y no se contagió ninguna de las dos veces”.

El parlamentario contó, además, que “cayó mi señora, que estuvo bastante mal (pero no fue internada), y mis cinco hijos que viven conmigo, o sea mi casa era un hospital. Todos los que estuvieron conmigo en mi casa cayeron, lo que pasa es que a mí me dio muy fuerte, estuve casi 10 días hospitalizado”.

Al ser consultado por Monserrat sobre cuáles son las secuelas que tiene tras superar el coronavirus, Ossandón dijo que se está haciendo un chequeo de nuevo “porque primero te bajan las defensas, he tenido dos veces herpes, tratados… y a los 20 días me volvió de nuevo”.

“El azúcar no me ha bajado, me estoy inyectando insulina, cosa que no había hecho nunca”, comentó, explicando que ha sentido mucho dolor en las articulaciones y tendones y al hacer ciertos movimientos, sumado a que también presenta “falta de energía para hacer deporte, por ejemplo”.