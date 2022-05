Manuel José Ossandón le pidió a Piñera que ni piense participar en la campaña del Rechazo

“Yo espero que Sebastián Piñera no participe en la campaña, porque sería un salvavidas de piedra", señaló el senador.

Manuel José Ossandón y Piñera.

Este fin de semana se reveló mediante una Carta al Director de El Mercurio, el apoyo al Rechazo por parte de tres figuras políticas de Chile Vamos: el senador Manuel José Ossandón, Felipe Kast y Evelyn Matthei. “Tal como en el plebiscito (de entrada) me sumé con fuerza al Apruebo, ahora tengo que decir que no puedo aceptar el reemplazo que nos proponen”, esgrimió el parlamentario en el escrito.

El senador señaló que “yo personalmente, no me siento parte de Chile Vamos. Chile Vamos no respeta los acuerdos, por lo tanto, yo tengo la total libertad para poder opinar y decir que estoy por un Rechazo con reemplazo”. Asimismo, planteó sus dudas respecto al escrito en el que trabaja la Convención Constitucional: “Aquí estamos en frente a una Constitución manejada por minorías en el cual hay vencidos y vencedores -no es la casa de todos los chilenos- y que, además, tiene muchas aberraciones, yo creo que lo que hay que hacer es darle contenido al Rechazo”.

En esa línea, señaló que hay que “reconocer que la Constitución de 1980, la Constitución de Pinochet, está muerta; y que, aprovechando el proyecto constitucional de Bachelet más lo positivo que se pueda rescatar de este proceso constituyente, un grupo de expertos pueda hacerle una nueva propuesta al país de una nueva Constitución”.

En relación a las “aberraciones” del borrador de la Constitución afirmó que “se trasgrede la libertad de acción, no se respeta la vida de los que están por nacer; se ve un manejo abusivo de los recursos naturales, ni dejan espacio a leyes para regular este tema; bueno, y para qué hablar del sistema político".

“La experiencia de unicameralismo en América Latina ha sido un desastre -ha terminado con dictaduras- y esta nueva Constitución lo busca replicar. Esta Constitución va a permitir que un Presidente, teniendo la mayoría de la Cámara de Diputadas y Diputados, pueda hacer lo que quiera”, agregó. “La Convención Constitucional fracasó. Lo esencial ya está escrito y eso es refundacional y eso no va a funcionar. La historia republicana de Chile se botó al basurero y eso me parece grave”, enfatizó.

Piñera en la campaña del Rechazo

Al ser consultado por la estrategia de campaña que se tomará en Chile Vamos, afirmó que “hay una necesidad de mostrarle a la gente que estuvo por el Apruebo que quienes soñábamos con una Constitución mejor, esta es mucho peor y que nos traerá puros problemas. Pero que seguimos necesitando una nueva".

Además, comparó a dos expresidentes y lo que espera de su participación en la campaña: “Yo espero que Sebastián Piñera no participe en la campaña, porque sería un salvavidas de piedra. Él acaba de terminar su mandato muy mal evaluado, es muy poco querido por la gente, él tiene que descansar y no meterse en nada”

Por otro lado, afirmó que “el Presidente Lagos es importante que hable porque él estuvo por el Apruebo... toda persona que tenga liderazgo y que se la haya jugado por el Apruebo y que sienta defraudado -como es mi caso- va a ser importante en esta campaña”. Finalmente emplazó a las figuras de la ex Concertación: “Yo hago un llamado a la exConcertación, a que sean valientes y republicanos y que digan lo que piensan -que es el Rechazo-, que no se queden en sus madrigueras”.