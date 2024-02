El senador Manuel José Ossandón de Renovación Nacional se refirió a la reciente muerte del expresidente Sebastián Piñera y criticó a varios de sus colegas por la imagen que han creado del exmandatario que falleció tras accidentarse en su helicóptero en el lago Ranco. Así mismo el político señaló que tuvo sus encuentros con el exmandatario, con quien llevaba una relación de cordialidad y cero rencor.



“Su gobierno me llamó muchas veces a conversar. Piñera no era una persona rencorosa y yo tampoco, así que conversábamos sin problema. Jamás me negó el saludo y menos yo, porque soy un simple senador”, señaló para luego agregar que “una vez me preguntó el porqué le ‘pegaba’ tanto por los diarios y le respondí que la diferencia es que yo lo hacía de frente y él me mandaba a ´pegar´ a través de otra gente”.



¿Qué dijo Ossandón sobre la muerte de Piñera?



Recordemos que ambos políticos de derecha tuvieron varios encuentros en el pasado, en las primarias presidenciales del año 2017 el senador se mandó una polémica frase: “No lo declararon reo por lindo”. Sobre esto, el parlamentario dijo que “lo recuerdo como una anécdota y un momento de nerviosismo debido a lo dura que fue esa elección(...) él además me trató de mentiroso profesional durante el debate y eso hizo que le respondiera por el tema judicial en que se vio involucrado. No lo debí hacer, no me siento orgulloso de eso”.

Por otro lado, explicó que considera un error “santificar” su imagen tras su muerte. “Es muy pronto para sacar conclusiones, pero lo que tengo claro es que ha sido un error sacralizar o santificar su imagen (...) Lo que están haciendo quienes promueven esa idea es deshumanizarlo, porque él fue una persona que tuvo luces, pero también sombras. Lo que la izquierda hace con Allende, a quien idolatran sin límites, lo estamos haciendo nosotros con el presidente Piñera”.



Bajo esta misma línea se refirió al actuar del Gobierno. “Es valorable el gesto republicano del Gobierno, pero es oportunismo puro. Hicieron algo en lo que no creen, porque nunca les ha importado mucho la república. Fue una buena manera de desviar el foco por lo que está sucediendo con los incendios. Les vino bien hacer lo que hicieron, porque no tenían otra opción”, cerró.