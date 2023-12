Tras conocerse los resultados del pasado Plebiscito Constitucional, el rostro presidenciable del Partido Republicano, José Antonio Kast confirmó su candidatura para las próximas presidenciales de 2025. Respecto a esto el senador Manuel José Ossandón apuntó todos sus dardos en contra del político y lo trató de no ser capaz de liderar la última redacción de la carta magna por lo que no sería posible que lidere a un país.



Recordemos que, Ossandón apoyó públicamente la candidatura presidencial de Kast en 2021 en donde señaló que el Republicano “se ha acercado mucho al centro y ha moderado su discurso. Ha pedido disculpas por los errores y lo mejor es que veo un acercamiento genuino de Kast a políticas más moderadas”. Sin embargo en esa oportunidad el candidato de la ultra derecha perdió ante Boric.

Manuel José Ossandón se va con todo en contra de Kast



“No hay primera sin segunda, y segunda sin tercera”, declaró Kast luego de ser consultado por una posible candidatura presidencial agregando que “uno nunca descarta todo, pero si ustedes me preguntan a mí, yo no iría a primarias, pero yo no decido solo, yo soy parte de un partido político. Ya fui dos veces, no hay primera sin segunda”.



Esto generó la reacción del senador mencionado quien mencionó para Radio Pauta. “Tuvo todo, todo, para hacer una Constitución y no fue capaz de liderar un equipo para llegar a un acuerdo”, apuntó.



“Ahora es candidato presidencial y no fue capaz ni siquiera de llegar a un acuerdo para sacar una buena Constitución. Nos farreamos todo el proceso de nuevo”, agregó sin pelos en la lengua y poniendo en duda su apoyo a él si se presenta como candidato.