Manuel Iturra le mandó una advertencia a la U en su lucha por no irse a los "potreros"

El ex mediocampista formado en Universidad de Chile y que brilló por su regularidad en Europa, Manuel Iturra, se refirió durante las últimas al complicado presente que vive el club de sus amores, donde nuevamente está peleando el descenso a la Primera B.

En conversación con DirecTV Sports, el “Colocho” aseguró que estar en la U en esta circunstancia "es una mochila muy grande. A algunos jugadores se les hace difícil, algunos están más habituados a este tipo de cosas. Normalmente la U está peleando en lo mas alto de la tabla, salvo estos últimos años".

Manuel Iturra.

De todas formas, el ex campeón con los azules en 2004 y 2009 apuntó que "los jugadores no querrán marcar su trayectoria con un descenso". Al ser consultado sobre la presión que debe sentir el equipo por parte de los fanáticos, el exjugador comentó que: "No sé si es mejor jugar a estadio lleno en este tipo de circunstancias. A veces te juega en contra, no sienten el respaldo, es complejo".

Finalmente, el ex Málaga le realizó un llamado a los actuales referentes de la U: "El peso del rendimientos han sido de los canteranos, los ha llevado a madurar más rápido. Este peso se lo tienen que llevar los más experimentados y los jóvenes acompañar el momento. (Lucas) Assadi y (Darío) Osorio se han vuelto muy importantes".