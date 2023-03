Manu González le envió un particular mensaje a Mauricio Israel para que pague sus deudas

El periodista de espectáculos, Manu González, se refirió a la posibilidad de que Mauricio Israel se una al café concert de Las Indomables, el cual es liderado Patricia Maldonado, y que cuenta con la flamante incorporación de Daniela Aránguiz.

“La platita del café concert le puede venir bien para poder pagarle de una vez por todas a Rodrigo Herrera”, señaló, en relación a la deuda que todavía tendría el comunicador con su colega.

Además, sostuvo que la presencia de Israel en las presentaciones “puede ser llamativa y puede generar cosas para una segunda temporada”, y también avisó que “tampoco tendría ningún problema para trabajar a su lado” a pesar de que no lo pasa.

“No sería malo que reciba ingresos extra, porque parece ser que con lo que cobra en TV+ no le debe alcanzar, entonces ahora sería una buena ayudita para que él se ponga al día con la gente que dice que ha querido tanto y tenga la plata suficiente para pagarle a Rodrigo”, lanzó.

Además, aprovechó de aconsejarlo: “Él tiene que preocuparse, no solamente hacer su papel en el programa si no que cumplir con las cosas que dice y cómo las dice, porque que yo sepa, a día de hoy, después de haber prometido y haber dicho que le caía fenomenal Rodrigo Herrera y haber prometido que le iba a pagar la deuda, ni siquiera se ha dignado en ponerse en contacto con Rodrigo Herrera. Solo para la tele y el show”.

Por otro lado, el comunicador contó detalles de un encuentro que tuvo con Israel luego de un show realizaron junto a Paty Maldonado y Raquel Argandoña, donde según su relato, el rostro de TV+ lo ignoró.

“La última función que hicimos de la temporada, que además fue con la Raquel en Viña del Mar, estábamos en camerinos y salimos al pasillo, donde hay un pequeño catering y hay gente que va a saludar y me lo topo de frente, le yo hola... me miró así como una vaca que mira el tren pasar y no me dijo absolutamente nada”, aseguró.

“A mí me enseñaron desde bien pequeñito que por lo menos un hola, un vaso de agua y un pedazo de pan no se le niega a nadie. Lo que pasa, es que parece ser que cuando le dicen las verdades, y repito, para el show de la tele parece que sí que le gusta mucho, pero luego a la hora de afrontar cualquier error y tratar de restablecerlo, pues no está muy por ahí, entonces qué quieres que te diga, me demostró que educación no tiene”, cerró.