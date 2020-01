El arquero fue titular en el partido de los "Citizens" de 01 de enero en Inglaterra.

El Manchester City se quedó con tres puntos importantes y merecidos, que le permiten seguir detrás de un imparable Liverpool.

Este miércoles, el portero chileno del Manchester City, Claudio Bravo, tuvo un partido de dulce y agraz pese a que ingresó como titular en la escuadra de Pep Guardiola.

Y es que en el duelo de su escuadra frente al Everton, el golero formado en Colo-Colo tuvo un tapadón.

Sin embargo, minutos después, Bravo sufrió una anotación en contra de su arco, en la cual tuvo bastante porcentaje de responsabilidad.

El ex jugador del Barcelona, con la intención de salir jugando como lo hace habitualmente, entregó la pelota y éste fue interceptado por un jugador rival, quien apuró la jugada para que siguiera el peligro cerca del arco del City.

El gol provocó que Bravo se llenara de cuestionamientos, pues los fans del City en redes sociales lo criticaron por su error.

