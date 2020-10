Mañalich se querella contra exfuncionaria del Minsal que habría declarado en contra

El día de ayer se dio a conocer parte de las declaraciones dadas por la exfuncionaria del Ministerio de Salud, Andrea Albagli, quien aseguraba que las autoridades los obligaban a modificar los datos sobre los fallecidos por coronavirus.

Ante esta situación, el abogado del ex ministro de Salud, Jaime Mañalich anunció que se encuentra preparando una querella contra la ex funcionaria, donde la acusa de “testimonio falso” con “móvil ideológico"

"Es muy peligroso usar al Ministerio Público para plantar evidencias y testimonios falsos", expuso su abogado, Gabriel Zaliasnik.

Cabe recordar que Albagli entregó su versión ante el Ministerio Público el 30 de septiembre, en el marco de la investigación por la querella presentada por el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra Mañalich, el presidente Sebastián Piñera y otras autoridades de Gobierno por su eventual responsabilidad en las muertes por covid-19 ocurridas en su comuna al principio de la pandemia.

El abogado señaló que “las afirmaciones (de Albagli) son completamente falsas. Es muy peligroso usar al Ministerio Público para plantar evidencias y testimonios falsos. En mi calidad de abogado del ex ministro Mañalich tengo el deber de perseguirlo. Ejerceremos las acciones penales que correspondan. No vamos a tolerar falso testimonio ni la obstrucción de la investigación”.



“Es cosa de ver sus redes sociales. Es cercana o derechamente militante de RD. Y lo que es más grave, en la misma declaración señala haber compartido su cuestionamiento a la estrategia del Minsal con Thomas Mix, hermano de la diputada Claudia Mix (Partido Comunes), que promovió la acusación constitucional contra Mañalich”, destacó el profesional del derecho.



“Su declaración no es casual. Está hecha para tratar de incidir en la acusación constitucional. Eso es política sucia y, a la vez, revela que hay personas que no dudan en dañar el estado de derecho y usar al Ministerio Público y a los tribunales con móviles ideológicos”, culminó Zaliasnik.