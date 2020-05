Mañalich llegó casi a las lágrimas mientras daba el reporte por este motivo

El ministro de Salud, Jaime Mañalich durante la entrega del balance diario del día de ayer, aprovecho la oportunidad para recordar a su mamá. El secretario de Estado manifestó que “mi madre partió muy joven, a los 49 años de edad por un accidente de tránsito, pero la mayoría que tiene a su madre viva, insisto, hay que cuidarla”.

“Hay que actuar en este periodo como si cada cosa que hacemos, una cuarentena que no respetamos, cada toque de queda que no seguimos, el no usar mascarilla, al final de cuentas pudiera directamente matar a nuestra propia madre que todavía están vivas, y que queremos que sigan mucho tiempo más con nosotros”, aseveraba.

“En mi experiencia personal, agradezcan. Cuando uno no tuvo el tiempo de agradecer a su madre, el arrepentimiento que eso significa es terrible”. Agregó: “lo que ellas han hecho por nosotros no tiene ninguna posibilidad de ser pagado”.