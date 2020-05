Mañalich lanza irónica respuesta ante cuestionamiento de periodista por ‘nueva normalidad’

Durante el nuevo reporte entregado por el Ministerio de Salud el día de hoy, el ministro, Jaime Mañalich respondió de manera irónica ante el cuestionamiento realizado por un periodista, con respecto a un anunciado dictado por la subsecretaria Daza tras hablar de la ‘nueva normalidad’.

Daza, aseguraba que era posible tomarse un café en medio de la crisis sanitaria.

“Lo que coma cada persona que está en cuarentena, o la bebida que tome, en verdad no es nuestra preocupación. De hecho, los decretos que emanamos cada día no hacen un listado de lo que se puede o no se puede consumir en estos locales. Si a alguien le gusta la Coca Cola o la Pepsi, no lo pondremos en un decreto”, contestó el ministro.

Destaco que lo importante de los hechos es que en el lugar donde se mantenga una reunión de personas, se pueda mantener el lavado de manos, el metro de distancia y que hay que evitar que estén más de cuatro personas juntas.

“Hacer burla, como se pretende porque se toma café o empanadas creo que no ayuda a lo que queremos. Queremos que la gente entienda cómo debe ser su vida durante las cuarentenas o cuando las cuarentenas se están levantando”, agregó Mañalich.

De hecho, ocupó como ejemplo las ciudades de Chillán y Osorno, donde según él ya es posible ir a los locales a comer algo: “Nosotros no somos quienes para indicar que deben o no deben consumir“, concluyó.