Mañalich explica como abordarán Pandemia coronavirus en el país

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, destacó luego de que el coronavirus paso a ser considerado como pandemia que, Chile ya había estado actuando de manera activa contra el virus como si se tratara de virus de esta magnitud comunitaria.

"El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una vez más reitera el llamado a los países a tomarse este tema extraordinariamente responsable porque la velocidad de propagación y los casos nuevos que se presentan cada día siguen aumentando en forma vertiginosa".

"Hay algunos países, nosotros entre ellos, hemos actuado como si fuera el caso ya, pero está declaración de acuerdo al Código Sanitario Internacional permite articular respuestas, acciones e indicaciones desde la OMS mucha más estrictas para el manejo de esta enfermedad como son por ejemplo lo que se refiere al tránsito de personas a través de fronteras, viajes internacionales, financiamiento para el control de la enfermedad", reiteró Mañalich.

Manifestó que en Chile “mantenemos las medidas que son bastante estrictas, algunos han señalado que quizás algunas son exageradas, tendemos a pensar tal cual nos ha comunicado la directora de la OPS que estas medidas no han sido desproporcionadas".

Aseguró igualmente que se encuentran alertas para evitar que este brote infeccioso pueda ser más severo y mantenerlo controlado; por supuesto tratando de que afecte a la menor cantidad de compatriotas posible, y aquellos que se encuentren confirmados, puedan salir adelante y recuperarse.

“Por ahora no es necesario poner en marcha un nuevo protocolo, que están absolutamente escritos y evaluados". Lo que si no llegó a descartar es un posible brote comunitario. "Es evidente que vamos a llegar a una situación de manejo de un brote comunitario en donde no podemos trazar a las personas".