Mañalich auspicia desolador panorama ante la inexistencia de una vacuna contra el Covid-19

En entrevista con Meganoticias, el ministro de la Salud, Jaime Mañalich, se refirió a la pandemia que afecta el país producto del Covid-19, a las estimaciones que se esperaban antes que estallara la crisis sanitaria, sobre las personas asintomáticas y sobre el plan del gobierno para ir implementando las cuarentenas en las zonas con más focos de infecciones.

"Nosotros evaluamos la situación de este riesgo de coronavirus para Chile desde el mes de enero, y eso explica por qué tenemos tantos test de diagnóstico, porqué se implementaron tantos exámenes, porqué se implementaron camas. Y en ese sentido tengo que decir con honestidad que nosotros esperábamos que el número de casos diarios, el crecimiento de esta epidemia, fuera más duro, más intenso de lo que ha sido" comentó el ministro.

Mañalich considera que existe un riesgo más alto para la población de no obtener una vacuna efectiva pronto: Las medidas han funcionado para tener esta suerte de aplanamiento en la curva, porque el punto acá es que nosotros no conocemos inmunológicamente, no tenemos defensas contra este nuevo virus. Entonces, si no aparece una vacuna, el destino a lo largo de los años va a ser que toda la humanidad se va a infectar en algún momento, y todo Chile también. Esto puede durar tres años, cuatro años, con oleadas cada vez más suaves".

Aseguró que al menos todos los habitantes deberían en algún momento llegar a contagiarse del virus, sino aparece una vacuna que contrarreste los síntomas.

"Hay algo que está resultando sorprendente, que el número de personas que hacen una forma asintomática es mucho mayor de lo que se pensaba en un principio, y esto es muy importante porque las personas que se infectan generan defensas y por lo tanto generan demanda por hospitalización, no requieren tratamientos intensivos. Pero de alguna manera quedan inmunizados”.

Estos son los criterios para declarar cuarentena a ciertas comunas, según Minsal

Mañalich aprovechó la oportunidad para dejar en claro que: "El punto fundamental no es enfermarnos rápido, es que tratemos de ir enfermándonos de a poco, de manera tal que aquellas personas en la comunidad que van a demandar hospital, que van requerir ser conectados a un ventilador mecánicos, no sean muchos a la vez".

"En ese sentido las cuarentenas tienen que ser medidas de entrada y salida, medidas estratégicas, porque una vez que empieza a caer el número de contagiados no vale la pena mantener una cuarentena tan estricta porque esa cuarentena estricta produce mucho daño, daño psicológico, aumento de la violencia intrafamiliar, aumento del consumo de alcohol, dificultades para tener los insumos básicos para vivir", concluyó.