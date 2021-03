Mañalich advirtió el grave peligro que enfrentará el país si se realizan las elecciones

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, aseguró que existen “factores suficientes para tomar una decisión” de aplazar las votaciones.

El exministro de Salud, Jaime Mañalich, reiteró su llamado a modificar las elecciones del próximo 10 y 11 de abril, donde la ciudadanía deberá elegir alcaldes, concejales, gobernadores y constituyentes.

En conversación con El Mercurio, el ex secretario de Estado señaló que existen suficientes factores para cambiar la fecha de las elecciones, en medio del alza de contagios de covid-19 que golpea al país.

“Cantidad de camas críticas, casos positivos, positividad del test, casos activos, tendencia, etc. Los factores son suficientes para tomar una decisión, en el sentido de modificarlas. Esa decisión no se puede tomar el día antes. Pensemos muy en serio, con responsabilidad social y política, si es prudente o no mantener este acto eleccionario”, señaló Mañalich.

“Estamos en una situación sanitaria donde es poco probable que el escenario cambie radicalmente (…) Un confinamiento total en la RM, para que produzca una disminución, sustantiva requiere 15 días. Tenemos un riesgo de que se produzca un desequilibrio en la situación sanitaria y se genere un aumento de casos los días que siguen”, afirmó.

Respecto a la comparación con el Plebiscito del 25 de octubre, el ex titular de Salud aseguró que “hay una situación política: si va el 50% del padrón, como en el plebiscito, bien, pero si va el 30%, que es posible, dadas las medidas de confinamiento y temor de las personas, la validez de los resultados, sobre todo de la Convención, puede entrar fácilmente en discusión”.

Cabe recordar que hace unos días, Mañalich pidió al Gobierno un cierre total de las fronteras con Perú, Brasil y Ecuador.