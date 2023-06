Mañalich acusa a diputados de buscar beneficiarse de la crisis sanitaria

El Ministerio de Salud se ha llenado de críticas en los últimos días debido a sus gestiones frente a la crisis sanitaria que afecta a nuestro país. En medio de los cuestionamientos, Jaime Mañalich salió en defensa de la actual ministra.

En conversación con Emol el ex jefe de la cartera de Salud se refirió a las críticas que ha recibido Aguilera y la acusación constitucional que estaban promoviendo algunos parlamentarios del Partido Republicano, la que finalmente se declinó tras la renuncia de Fernando Araos a la Subsecretaría de Redes Asistenciales.

“La ministra de Salud es una persona extraordinariamente calificada, ha ayudado a todos los ministros de Salud", comenzó diciendo el exministro de Piñera.

"Me parece que una acusación constitucional con ella es completamente improcedente y ojalá no se lleve adelante o fracase. La ministra debe ser mantenida en su puesto a cualquier costo, y dando el paso al lado cualquiera que ponga en riesgo esa situación", comentó antes de que los parlamentarios desestimaran la acusación.

Te puede interesar: Alejandra Valle sin filtro contra Camila Flores por caso de bebé fallecida

Mañalich se cuadra con el Minsal

Jaime Mañalich hizo un llamado a los parlamentarios a dejar que el Minsal cumpla con su trabajo para superar la crisis sanitaria, y no entorpecer el camino, ya que dificultan el actuar de las autoridades.

“Ayer la ministra, voy a poner un ejemplo, estuvo en el comité político en la mañana, después estuvo con la Comisión de Salud del Senado, después estuvo reunida con nosotros, hoy día tiene que ir de nuevo al Parlamento", señaló.

"Eso me parece un completo despropósito, o sea, lo prudente es permitir que las autoridades de salud se dediquen a lo que se tienen que dedicar en este momento, que no es la ley corta de isapres, que no es dar una cuenta, por muy legítimo que sea que los parlamentarios quieran pedir cuenta", comentó Mañalich.

“Veo yo un aprovechamiento político también no adecuado de esta situación. Y ya la Contraloría, después, la Fiscalía o el mismo Congreso tienen meses por delante para hacer las acusaciones que quieran”, añadió el ex ministro.

"Me parece que hay que hacer un llamado a que la gente haga su trabajo, porque si las autoridades principales están toda la semana dedicadas a preparar informes, a hacer eso y lo otro, a final de cuentas hay niños que no se trasladan, niños que mueren, respiradores que no se implementan", complementó el exjefe del Minsal.

"Los parlamentarios tienen que tener una responsabilidad enorme en permitir que las autoridades de salud se dediquen a trabajar por el bien de nuestros niños", concluyó Jaime Mañalich.