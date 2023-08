Mamá se salió de control en pleno vuelo tras reclamos de un pasajero por su hijo

Una mamá en pleno viaje perdió totalmente el control, luego que un pasajero se molestara con su hijo. Otras persona que iba en el avión grabó la discusión que desató todo un debate en redes sociales, sobre la responsabilidad de los padres con sus hijos en espacios públicos.

“Si una mujer nunca fue disciplinada, entonces, ¿cómo puede criar a un niño? Ella está habilitando al niño. Un padre habría manejado eso de otra manera. Él no habría estado pateando el asiento”, decía la publicación original que se realizó en TikTok.

En el video, se apreciar como el niño va pateando repetidamente el asiento del pasajero de adelante. La esposa del hombre intentó hablar con el niño de manera muy amable, pidiendo que se detenga. Pero, la madre del niño se lanzó con todo: “No le hables a mi hijo”.

La discusión fue elevando el tono y el momento culmine fue cuando el hombre afectado le sugirió a la mamá considerar la lectura de libros sobre maternidad. “Te estás pasando de la raya y estás comenzando a enfadarme”, le gritó ella.

Finalmente, un asistente del vuelo intervino y llevó al niño a la cabina del piloto para calmar la situación, lo que fue alabado por varios de los pasajeros del vuelo.

La mamá se llenó de críticas en redes

El registro se llenó de comentarios, la mayoría criticando la acción de la madre.

"Que insoportable tener que aguantar un viaje con un niño pateando el asiento, me ha pasado", "Ni se apuren lo mejor viene cuando el chico crece y le regresa todo a su mamita sin limites", "pues hasta yo me molestaría porque si es incomodo", "pero si es verdad, no sabe corregir al hijo cuando está haciendo algo mal. mi mamá me manda al otro mundo JAJA", "definitivamente hay madres q los hijos hacen lo q se les da la gana d malcriados y no les dicen nada los ignoran y no es así el respeto ante todo", fueron algunas de las reacciones del video.