Mamá de Tomás Ross enfrenta drama familiar tras su caminata: “No me quiere hablar”

Camila Gómez, mamá de Tomás Ross, está enfrentando una inesperada situación familiar tras cumplir con su épica caminata de 1.300 kilómetros desde Chiloé a Santiago. Con su campaña la madre logró reunir los 3.500 millones de pesos necesarios para un medicamento que ayudaría a su hijo de 5 años, que padece Distrofia Muscular de Duchenne.

En conversación con Julio César Rodríguez, en Radio Bío Bío, Camila dijo estar “súper ansiosa” al saber que ya podría darle el medicamento al pequeño Tomás Ross. Es por eso que quiere viajar lo antes posible a Estados Unidos para adquirirlo.

Camila espera que a mediados de junio ya puedan abordar el avión y se quedarían allá unos tres meses. “Me voy con mi esposo y mis dos pequeñitos, que son Tomi y Ervin, que tiene dos años”, dijo. En ese sentido, confesó que Ervin, el más pequeño, resintió la larga ausencia de su padres, que se extendió por más de 30 días.

“Yo ya no lo puedo dejar más al chiquitito porque ya está enojado conmigo. No me quiere hablar. No sabe por qué desaparecí de su vida y su papá también”, señaló la chilota.

“Mi esposo estuvo en esta caminata todos los días, él no caminaba, pero él era del equipo de logística. Entonces también desapareció de su vida de un rato para otro. Así que ahí está enojado con nosotros el chiquitito”, lamentó. “No sé cómo voy a poder reparar mi vínculo con él. Espero que cuando esté más grande me entienda”, admitió más tarde Camila a Página 7.